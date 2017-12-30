В метро Пекина запустили беспилотные поезда китайского производства

СЕГОДНЯ 11:32 2017-12-30T11:32:53+03:00

Поезд может развивать скорость до 80 км в час Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В пекинском метро были официально введены в эксплуатацию беспилотные поезда. Полностью автоматизированные составы курсировали в Китае и раньше, однако эти стали первыми, произведенными и разработанными внутри страны.

Отмечается, что поезда смогут развивать скорость до 80 километров в час. При этом, в кабине машиниста все еще будет находиться специалист. Такие меры принимаются на случай возникновения экстренной ситуации.

Как сообщает центральное телевидение Китая, всего на движение данных поездов будет выделена целая ветка метрополитена под названием "Яньфан", которая соединяет район Яньшань с Фаншанем. Общая протяженность линии составляет 14,4 километра и включает девять станций.

Напомним, что в прошлом году в китайской провинции Сычуань открыли также подвесной монорельс. Созданные специально под него вагоны питаются от литиевых батарей и стилизованы под больших панд.

Также Китай стал первым, кто ввел в эксплуатацию трамваи на водородном топливе.