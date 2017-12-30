2017-12-30T11:47:40+03:00
Политика

В Совфеде назвали "детским лепетом" заявление об уязвимости Крымского моста

По словам сенатора Франца Клинцевича, "клоунада" вокруг полуострова только раздражает
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Крымский мост через Керченский проливКрымский мост через Керченский проливФото: Варвара ДЫМ
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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал "детским лепетом" слова главы Генштаба ВС Украины Игоря Романенко о том, что Крымский мост слишком уязвим для ракет и авиации. Сенатор подчеркнул, что это "разговор не совсем адекватного генерала", который не осознает возможных последствий таких опасных заявлений.

"Как только взлетит какая-то ракета или самолёт с желанием нанести удар по Крымскому мосту… мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России", - цитирует телеканал RT Клинцевича.

Он подчеркнул, что "клоунада" вокруг полуострова у грамотных людей вызывает не только улыбку, но и раздражение с омерзением. Ведь люди, спекулирующие на этой теме, еще недавно говорили о дружбе народов.

Ранее в Госдуме России уже посоветовали Киеву не интересоваться Крымским мостом, а заняться внутренними проблемами своей страны, например, националистическими движениями.

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