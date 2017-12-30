На трассе М-7 в Подмосковье образовалась 20-километровая пробка
На федеральной трассе М-7 "Волга" образовалась пробка в сторону Нижнего Новгорода длиной около 20 километров. Затор наблюдается в Орехово-Зуевском районе Московской области.
Причиной пробки стали ремонтные работы, которые проходят на границе Подмосковья и Владимирской области. В рамках реконструкции было частично закрыто четыре километра автодороги.
Как сообщает РИА Новости, движение на ремонтируемом участке трассы осуществляется лишь по двум полосам из четырех имеющихся. В многокилометровую пробку попали тысячи автомобилей, в том числе много фур.
Пять дней назад большой затор образовался также на Кутузовском проспекте в Москве. Тогда проблемы возникли из-за серьезной аварии у станции метро "Славянский бульвар".
Напомним, что автобус въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека, еще более десятка пострадали.