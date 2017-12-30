2017-12-30T12:45:04+03:00
Общество

На трассе М-7 в Подмосковье образовалась 20-километровая пробка

Из-за ремонтных работ движение транспортных средств осуществляется лишь по двум полосам из четырех
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В рамках реконструкции дорожного полотна было частично перекрыто четыре километра дорогиВ рамках реконструкции дорожного полотна было частично перекрыто четыре километра дорогиФото: Иван МАКЕЕВ
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На федеральной трассе М-7 "Волга" образовалась пробка в сторону Нижнего Новгорода длиной около 20 километров. Затор наблюдается в Орехово-Зуевском районе Московской области.

Причиной пробки стали ремонтные работы, которые проходят на границе Подмосковья и Владимирской области. В рамках реконструкции было частично закрыто четыре километра автодороги.

Как сообщает РИА Новости, движение на ремонтируемом участке трассы осуществляется лишь по двум полосам из четырех имеющихся. В многокилометровую пробку попали тысячи автомобилей, в том числе много фур.

Пять дней назад большой затор образовался также на Кутузовском проспекте в Москве. Тогда проблемы возникли из-за серьезной аварии у станции метро "Славянский бульвар".

Напомним, что автобус въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека, еще более десятка пострадали.

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