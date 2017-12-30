Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом

СЕГОДНЯ 12:56 2017-12-30T12:56:32+03:00

Российский глава выразил надежду на то, что основой отношений с США станут принципы равноправия и взаимного уважения

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом.

Российский глава выразил надежду на то, что в будущем основой развития взаимоотношений двух стран станут принципы равноправия и взаимного уважения, ведь выстраивание конструктивного диалога необходимо не только для нахождения оптимальных решений глобальных вопросов, но и для укрепления стратегической стабильности во всем мире.

"Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", - приводятся слова Путина на сайте президента РФ.

При этом отмечается, что российский глава поздравил и других лидеров государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Среди них президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, Папа Римский Франциск, премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.