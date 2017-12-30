2017-12-30T12:56:32+03:00
Политика

Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом

Российский глава выразил надежду на то, что основой отношений с США станут принципы равноправия и взаимного уважения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд ТрампПрезидент России Владимир Путин и американский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом.

Российский глава выразил надежду на то, что в будущем основой развития взаимоотношений двух стран станут принципы равноправия и взаимного уважения, ведь выстраивание конструктивного диалога необходимо не только для нахождения оптимальных решений глобальных вопросов, но и для укрепления стратегической стабильности во всем мире.

"Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", - приводятся слова Путина на сайте президента РФ.

При этом отмечается, что российский глава поздравил и других лидеров государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Среди них президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, Папа Римский Франциск, премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Неизвестный устроил стрельбу в кафе Лондона: пострадали два подростка
На трассе М-7 в Подмосковье образовалась 20-километровая пробка
В МИД предупредили о последствиях развертывания сил НАТО вблизи России
Посол РФ в США об улице имени Немцова: "Мы примем любое решение"
В Совфеде назвали "детским лепетом" заявление об уязвимости Крымского моста
В метро Пекина запустили беспилотные поезда китайского производства
В США пранк игроков Call of Duty обернулся гибелью случайного мужчины
В Госдуме посоветовали Киеву не интересоваться Крымским мостом
Криптовалюта Ripple стала второй по капитализации после биткоина
На российской военной базе Хмеймим в Сирии прошел новогодний концерт
Лукашенко пожелал, чтобы в новом году война на Украине закончилась
Запущенный с Байконура спутник Анголы успешно вышел в точку стояния
В Пентагоне рассказали, что в долине реки Ефрат скрываются террористы
ФАС: Цены на обезболивающее в России завышены в 10 раз
В Москве на путях Ярославского направления найдено тело мужчины
В США из-за аномальных холодов погибли по меньшей мере семь человек
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу в 2018 году
В Швеции неизвестные подорвали полицейскую машину
Украинский генерал заявил, что Крымский мост уязвим для ракетных атак