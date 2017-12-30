2017-12-30T13:10:31+03:00
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в кафе Лондона: пострадали два подростка

Мужчина, открывший стрельбу в кафе Лондона, пока не найден
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция занимается поисками подозреваемого. Фото: Zuma TASSПолиция занимается поисками подозреваемого. Фото: Zuma TASS
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В результате стрельбы в кафе Лондона пострадали два человека. Инцидент произошел в субботу, 30 декабря, в одном из ресторанов быстрого питания на востоке британской столицы.

По предварительным данным, мужчина открыл огонь по посетителям заведения. В результате двое 16-летних подростков пострадали - один из них получил огнестрельное ранение в спину, а другой - в ногу. В настоящий момент оба молодых человека находятся в больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

Между тем, по данным пресс-службу Скотланд-Ярда, подозреваемый в совершении преступления все еще не найден. О его личности и возможных мотивах также ничего не сообщается. Данных о задержаниях не поступало.

Напомним, что в прошлом месяце стрельба произошла в баптистской церкви американского городка Сазерленд-Спрингс. Тогда 26-летний Девин Патрик Келли открыл огонь из автомата, в результате чего погибли 26 человек, и еще 27 получили ранени. Самого стрелка позже обнаружили мертвым в машине.

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