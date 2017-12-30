2017-12-30T13:30:45+03:00
Спорт

Рой Джонс объявил о своем уходе из бокса

Последний поединок профессионального бойца состоится 8 февраля во Флориде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рой Джонс-младшийРой Джонс-младшийФото: Борис КУДРЯВОВ
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Американский боксер Рой Джонс-младший решил оставить профессиональный спорт. Прощальный поединок профессионального бойца состоится в феврале следующего года в США.

"Мой последний день в боксе. Если вы хотите увидеть его, то приходите 8 февраля на стадион Bayfront Arena в Пенсаколе (штат Флорида)", — заявил Джонс.

Примечательно, что имя его соперника пока неизвестно, однако эксперты и поклонники данного вида спорта уже называют данный поединок главным событием вечера.

По данным издания Pensacola Journal, стоимость билетов на последний бой легендарного боксера колеблется в пределах 20-70 долларов.

Напомним, что в августе 2015 года после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спортсмен подал заявление на получение российского гражданства, и уже вскоре смог назвать себя русским.

Рой Джонс является абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелой весовой категории и обладателем титула чемпиона мира в среднем, втором среднем, полутяжелом и тяжелом весе.

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