На 78-м году жизни умерла американская писательница Сью Графтон

30 Дек. 13:58 2017-12-30T13:59:03+03:00

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В ночь на 29 декабря умерла американская писательница Сью Графтон, известная как автор детективов. Смерть настигла женщину в Санта-Барбаре штата Калифорния в возрасте 77 лет.

По словам дочери писательницы Джейми, Графтон скончалась после двух лет тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. В момент смерти рядом с ней находились члены семьи, включая любящего мужа Стива.

"Сью всегда говорила, что будет продолжать писать, пока ее книги пользуются популярностью. Многие из вас знают, что она была непреклонна в том, чтобы ее книги экранизировались. [...] Из-за всех этих вещей и из-за глубокой неизменной любви и уважения к нашей дорогой Сью, все мы обеспокоены тем, что алфавит теперь заканчивается на Y", - написала Джейми в фейсбуке.

Ее слова стали отсылкой к наиболее популярным произведениям писательницы из "алфавитной серии". Название каждого такого детектива начиналась с определенной буквы алфавита в правильной его последовательности. Графтон не успела написать лишь одно из них.