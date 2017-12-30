2017-12-30T14:12:05+03:00
В мире

Бывший президент Египта приговорен к трем годам лишения свободы

Мухаммеда Мурси признали виновным в оскорблении судебной власти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Египта Мухаммед МурсиБывший президент Египта Мухаммед МурсиФото: REUTERS
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорен к трем годам лишения свободы за оскорбление судебной власти страны. Соответствующее решение в субботу, 30 декабря, огласил Уголовный суд Каира.

По данным председателя местной прокуратуры, экс-главу государства также обвинили в необоснованных нападках на представителей судебной власти "с целью распространения ненависти и неприятия".

Следователям удалось доказать, что Мурсии еще 18 его сторонников по движению "Братья-мусульмане", которое в Египте считается террористическим, распространяли порочащую информацию с помощью телевидения, радио и социальных сетей. Такие действия активистов якобы подрывали престиж судопроизводства страны и всех сотрудников данных органов.

Как сообщила газета Al-Youm Al-Sabea, все союзники бывшего президента также получили по три года отбывания наказания в тюрьме. Сам Мурси ранее получил еще одно длительное заключение за шпионаж в пользу иностранных государств.

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