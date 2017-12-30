2017-12-30T14:19:09+03:00
Политика

МИД РФ прокомментировал сообщения СМИ о поставках Россией нефти в КНДР

В дипведомстве заверили, что Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ прокомментировал сообщения СМИ о поставках Россией нефти в КНДРМИД РФ прокомментировал сообщения СМИ о поставках Россией нефти в КНДРФото: Иван ВИСЛОВ
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В МИД РФ прокомментировали ранее появившиеся в зарубежных СМИ сообщения о том, что российские корабли якобы поставляют топливо в Северную Корею. В частности, в дипведомстве нашей страны заверили, что Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим, установленный Советом Безопасности (СБ) ООН в отношении КНДР.

«Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)», - сказали в пресс-службе министерства иностранных дел России, отметив при этом, что контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718.

Напомним, ранее в декабре Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна, приняв подготовленную США резолюцию, которая получила номер 2397. Этот документ предусматривает резкое сокращение экспорта нефтепродуктов в Северную Корею.

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