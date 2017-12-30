В Москве во время новогоднего корпоратива зарезали мужчину
В Москве во время корпоратива, приуроченного к новому году, был зарезан 29-летний мужчина. Трагический инцидент произошел в одном из павильонов ВДНХ под номером 337 во время праздничного мероприятия.
Сообщение о найденном трупе поступило в правоохранительные органы вечером 29 декабря. На место происшествия сразу же выехали медики и полиция.
"В ходе мероприятия, между сотрудниками компании произошел конфликт, в результате которого такелажнику, 1988 г. рождения, было причинено колото-резаное ранение, от которого он скончался на месте", - передает агентство "Москва" со ссылкой на собеседника.
При этом уточняется, что с этого же мероприятия с аналогичными ранениями в область левого предплечья и правой голени был вывезен 52-летний бригадир в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в больницу.
В пресс-службе ГУ МВД России по столице подтвердили факт обнаружение тела мужчина по данному адресу.