В Совфеде назвали пиаром заявление ИГ* о причастности к взрыву в Петербурге

30 Дек. 14:36 2017-12-30T14:36:23+03:00

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич Фото: Евгения ГУСЕВА

По мнению сенатора Клинцевича, террористы просто стремятся напомнить о себе

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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в супермаркете в Санкт-Петербурге.

Так, первый замглавы комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал заявление ИГ о причастности к теракту пиаром. «Это заявление - чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе. Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ в России не существует», - сказал политик РИА Новости.

Между тем сенатор заметил, что любой теракт есть в определенной степени следствие идейного влияния ИГ.

Напомним, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало 27 декабря в супермаркете «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Петербурге. В результате инцидента пострадали 18 человек. В четверг же президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.