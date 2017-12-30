2017-12-30T14:50:34+03:00
Политика

Путин обсудил с главой Финляндии ситуацию в Сирии и на Украине

Между лидерами двух стран в субботу состоялся телефонный разговор
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments17
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 30 декабря, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. В частности, в ходе этого разговора лидеры тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Также политики обсудили итоги успешного развития российско-финляндских отношений в различных сферах в уходящем году и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в 2018 году, а также ряд международных вопросов.

«Были затронуты некоторые актуальные международные вопросы, включая сирийское урегулирование, кризисные ситуации на Корейском полуострове и на Украине», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кстати, напомним, ранее Путин, поздравляя Ниинисте со столетием независимости Финляндии, отметил, что контакты между ведомствами и парламентами наших двух стран значительно расширились в последнее время, что позволяет реализовывать масштабные совместные проекты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Расследование «вмешательства» России ФБР начало из-за подвыпившего советника Трампа
Эрдоган: США начали визовый кризис с Турцией, и спасибо им, что они его закончили
Опубликованы снимки предполагаемого террориста, устроившего взрыв в петербургском «Перекрестке»
Мужчина, захвативший заложников в Харькове, ранее был судим за наркотики
Стрельба недалеко от Красной площади в Москве: ранены два человека
В Манчестере тушат крупный пожар в жилой высотке
Российские специалисты за 2017 год провели в Сирии почти 1,3 тысячи гуманитарных акций
В Москве на время праздников усилят меры безопасности на транспорте
Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли до 2019 года
Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
Пушков назвал глупостью года заявление об «уязвимости» Крымского моста
СМИ: Банк Англии планирует выпустить собственную криптовалюту
Инициативная группа выдвинула жену муфтия Дагестана кандидатом в президенты РФ
СМИ: предполагаемый организатор взрыва в Петербурге состоял на учете у психиатров
ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95МС
Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации боевиков ИГ* из Ракки