Путин обсудил с главой Финляндии ситуацию в Сирии и на Украине
В субботу, 30 декабря, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. В частности, в ходе этого разговора лидеры тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
Также политики обсудили итоги успешного развития российско-финляндских отношений в различных сферах в уходящем году и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в 2018 году, а также ряд международных вопросов.
«Были затронуты некоторые актуальные международные вопросы, включая сирийское урегулирование, кризисные ситуации на Корейском полуострове и на Украине», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кстати, напомним, ранее Путин, поздравляя Ниинисте со столетием независимости Финляндии, отметил, что контакты между ведомствами и парламентами наших двух стран значительно расширились в последнее время, что позволяет реализовывать масштабные совместные проекты.