Путин обсудил с главой Финляндии ситуацию в Сирии и на Украине

30 Дек. 14:50 2017-12-30T14:50:34+03:00

Между лидерами двух стран в субботу состоялся телефонный разговор

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В субботу, 30 декабря, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. В частности, в ходе этого разговора лидеры тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Также политики обсудили итоги успешного развития российско-финляндских отношений в различных сферах в уходящем году и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в 2018 году, а также ряд международных вопросов.

«Были затронуты некоторые актуальные международные вопросы, включая сирийское урегулирование, кризисные ситуации на Корейском полуострове и на Украине», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кстати, напомним, ранее Путин, поздравляя Ниинисте со столетием независимости Финляндии, отметил, что контакты между ведомствами и парламентами наших двух стран значительно расширились в последнее время, что позволяет реализовывать масштабные совместные проекты.