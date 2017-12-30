2017-12-30T15:20:50+03:00
Политика

Суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о недопуске к выборам

Таким образом, отказ в регистрации инициативной группы признан законным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments186
Оппозиционный политик Алексей НавальныйОппозиционный политик Алексей НавальныйФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Верховный суд России отклонил жалобу блогера Алексея Навального на решение Центральной избирательной комиссии о его недопуске к президентским выборам. Таким образом отказ в регистрации инициативной группы поддержки самовыдвиженца был признан законным.

"В удовлетворении искового заявления отказать", - цитирует "Интерфакс" судью Николая Романенкова.

Адвокат политика Иван Жданов уже заявил о намерении обжаловать данное решение суда в апелляционной инстанции.

Напомним, 25 декабря Центризбирком отказал в регистрации заявки, поданной оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Одной из причин такого решения стала непогашенная судимость по тяжкой статье.

Следующие президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в избирательной гонке уже заявили журналистка Ксения Собчак, нынешний глава государства Владимир Путин, член КПРФ Павел Грудинин и другие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Расследование «вмешательства» России ФБР начало из-за подвыпившего советника Трампа
Эрдоган: США начали визовый кризис с Турцией, и спасибо им, что они его закончили
Опубликованы снимки предполагаемого террориста, устроившего взрыв в петербургском «Перекрестке»
Мужчина, захвативший заложников в Харькове, ранее был судим за наркотики
Стрельба недалеко от Красной площади в Москве: ранены два человека
В Манчестере тушат крупный пожар в жилой высотке
Российские специалисты за 2017 год провели в Сирии почти 1,3 тысячи гуманитарных акций
В Москве на время праздников усилят меры безопасности на транспорте
Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли до 2019 года
Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
Пушков назвал глупостью года заявление об «уязвимости» Крымского моста
СМИ: Банк Англии планирует выпустить собственную криптовалюту
Инициативная группа выдвинула жену муфтия Дагестана кандидатом в президенты РФ
СМИ: предполагаемый организатор взрыва в Петербурге состоял на учете у психиатров
ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95МС
Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации боевиков ИГ* из Ракки