Суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о недопуске к выборам

30 Дек. 15:20 2017-12-30T15:20:50+03:00

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Верховный суд России отклонил жалобу блогера Алексея Навального на решение Центральной избирательной комиссии о его недопуске к президентским выборам. Таким образом отказ в регистрации инициативной группы поддержки самовыдвиженца был признан законным.

"В удовлетворении искового заявления отказать", - цитирует "Интерфакс" судью Николая Романенкова.

Адвокат политика Иван Жданов уже заявил о намерении обжаловать данное решение суда в апелляционной инстанции.

Напомним, 25 декабря Центризбирком отказал в регистрации заявки, поданной оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Одной из причин такого решения стала непогашенная судимость по тяжкой статье.

Следующие президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в избирательной гонке уже заявили журналистка Ксения Собчак, нынешний глава государства Владимир Путин, член КПРФ Павел Грудинин и другие.