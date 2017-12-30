2017-12-30T15:58:24+03:00
В мире

Петр Порошенко подписал закон о бюджете Украины на 2018 год

В ближайшие 12 месяцев Киев планирует потратить рекордную сумму в $11,07 млрд на погашение внешнего долга
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко. Фото: Zuma TASSПрезидент Украины Петр Порошенко. Фото: Zuma TASS
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Президент Украины Пётр Порошенко подписал ранее утвержденный Верховной радой закон о государственном бюджете страны на 2018 год. Такое заявление сделали в пресс-службе главы государства.

Новый документ предусматривает доходы бюджета Украины в размере 917,9 млрд грн. и расходы на уровне 991,7 млрд грн. При этом, предельный объём дефицита предлагается установить в районе 80,6 млрд грн. или 2,4% валового внутреннего продукта, рост которого должен составить 3%. Инфляция ожидается на уровне в 7%.

Между тем, на обеспечение безопасности и обороны страны в будущем году потратят 164,9 млрд гривен. Также рекордная сумма в 300 млрд гривен (11,07 млрд долларов) будет выделена на обслуживание внешнего госдолга. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

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