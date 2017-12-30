В следовавший из Грузии в Грецию самолет ударила молния
В самолет, который в субботу, 30 декабря, вылетел из грузинского Кутаиси в греческие Салоники, ударила молния. В результате воздушное судно, на борту которого в тот момент было около 170 человек, было вынуждено приземлиться в аэропорту болгарской Софии.
Посадка прошла в штатном режиме: никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время специалисты проверяют поврежденный молнией лайнер, сообщает телеканал Rustavi 2.
Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, в октябре молния дважды попала в самолет, летевший по маршруту Анталья - Москва. В первый раз она ударила в воздушное судно во время взлета, а второй раз - уже после приземления.
А в июне молния ударила в два пассажирских лайнера, подлетавших к Москве. Один из них летел из Астрахани, второй - из Праги.