2017-12-30T16:14:23+03:00
Происшествия

В следовавший из Грузии в Грецию самолет ударила молния

Лайнер был вынужден приземлиться в аэропорту Болгарии
Дарья ИВАШКИНА
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В следовавший из Грузии в Грецию самолет ударила молнияВ следовавший из Грузии в Грецию самолет ударила молнияФото: REUTERS
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В самолет, который в субботу, 30 декабря, вылетел из грузинского Кутаиси в греческие Салоники, ударила молния. В результате воздушное судно, на борту которого в тот момент было около 170 человек, было вынуждено приземлиться в аэропорту болгарской Софии.

Посадка прошла в штатном режиме: никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время специалисты проверяют поврежденный молнией лайнер, сообщает телеканал Rustavi 2.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, в октябре молния дважды попала в самолет, летевший по маршруту Анталья - Москва. В первый раз она ударила в воздушное судно во время взлета, а второй раз - уже после приземления.

А в июне молния ударила в два пассажирских лайнера, подлетавших к Москве. Один из них летел из Астрахани, второй - из Праги.

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