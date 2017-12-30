Порошенко поручил продолжить переговоры по обмену пленными

30 Дек. 17:16 2017-12-30T17:16:03+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу, 30 декабря, во время встречи с освобожденными из плена украинскими военными, сообщил, что уже поручил представителям Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе продолжить переговоры по обмену пленными. Также политик выразил надежду на то, что первая встреча по этому вопросу пройдет уже 10 января.

«Хочу сказать, что я уже поручил своим советникам, своим представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы они немедленно организовали встречу и продолжили переговоры», - цитирует главу незалежной ТАСС.

Напомним, в минувшую среду, 27 декабря, состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. А корреспонденты «КП» следили за тем, как этот обмен происходил и кто вернулся на родину. Так, Украина обещала отдать Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) 306 человек, однако домой вернулись лишь 237.