2017-12-30T17:34:45+03:00
Политика

Лавров рассказал, чему его научил Путин

При этом министр заметил, что все его коллеги в той или иной мере перенимают опыт главы государства
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, чему научил его президент нашей страны Владимир Путин. По словам главы МИД, он научился у российского лидера сохранять серьезное лицо при фразе «западные партнеры», которые зачастую являются «безнадежно недоговороспособными».

«Считаю, что все, с кем мы общаемся, это партнеры. Только есть договороспособные партнеры, а есть безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше», - пояснил Лавров в эфире телеканала НТВ. При этом министр вспомнил известную русскую поговорку: «С такими друзьями и врагов не надо».

Также руководитель российского дипведомства заметил, что все его коллеги в той или иной мере перенимают опыт главы государства. «Безусловно, мы все учимся у президента», - сказал он.

Кстати, напомним, ранее Лавров отметил «агрессивное поведение» некоторых стран-членов Евросоюза в отношении России.

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