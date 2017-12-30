2017-12-30T18:58:28+03:00
Москва

Собянин сообщил об открытии второго вестибюля станции метро «Международная»

‍А также о завершении реконструкции северного вестибюля «Петровско-Разумовской»
Дарья ИВАШКИНА
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Теперь пассажиры метро могут попасть в одну из высоток делового центра «Москва-Сити», не выходя на улицуТеперь пассажиры метро могут попасть в одну из высоток делового центра «Москва-Сити», не выходя на улицуФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 30 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии второго вестибюля станции «Международная», расположенной на Филевской - голубой - линии московского метрополитена.

«Открыли второй вестибюль станции #мосметро «Международная» Филевской линии», - написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter. Таким образом, теперь пассажиры столичной подземки могут попасть в одну из высоток делового центра «Москва-Сити», не выходя на улицу.

Кроме того, как заметил Собянин, 30 декабря открылся северный вестибюль станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской - серой и салатовой - линий. «Теперь все пассажиры могут пользоваться объединенным вестибюлем», - добавил мэр.

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