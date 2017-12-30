СМИ: предполагаемый организатор взрыва в Петербурге состоял на учете у психиатров
В субботу, 30 декабря, СМИ сообщили о том, что предполагаемый организатор и исполнитель взрыва, прогремевшего 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге, состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Как заявил журналистам источник в правоохранительных органах города, подозреваемый, который, по предварительным данным, является жителем Красносельского района Санкт-Петербурга, вел асоциальный образ жизни. «По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни», - сказал собеседник ТАСС.
Напомним, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало 27 декабря в «Перекрестке», расположенном на Кондратьевском проспекте в Петербурге. По уточненным данным, в результате инцидента пострадали 18 человек. Вскоре после ЧП президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
А в субботу стало известно о задержании предполагаемого исполнителя и организатора взрыва в Петербурге.
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