СМИ: предполагаемый организатор взрыва в Петербурге состоял на учете у психиатров

30 Дек. 20:33 2017-12-30T20:33:42+03:00

Мужчина, который принес взрывное устройство в супермаркет «Перекресток», попал на запись видеокамеры Фото: кадр с видео

По предварительным данным, подозреваемый проживает в Красносельском районе Северной столицы [видео]

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В субботу, 30 декабря, СМИ сообщили о том, что предполагаемый организатор и исполнитель взрыва, прогремевшего 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге, состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Как заявил журналистам источник в правоохранительных органах города, подозреваемый, который, по предварительным данным, является жителем Красносельского района Санкт-Петербурга, вел асоциальный образ жизни. «По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало 27 декабря в «Перекрестке», расположенном на Кондратьевском проспекте в Петербурге. По уточненным данным, в результате инцидента пострадали 18 человек. Вскоре после ЧП президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

А в субботу стало известно о задержании предполагаемого исполнителя и организатора взрыва в Петербурге.