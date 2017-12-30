2017-12-30T21:16:52+03:00
Экономика

СМИ: Банк Англии планирует выпустить собственную криптовалюту

В настоящее время специальный исследовательский отдел изучает вопрос возможного введения аналога биткойна
Дарья ИВАШКИНА
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Cпециальный исследовательский отдел Банка Англии в настоящее время изучает вопрос возможного введения британского аналога биткойнаCпециальный исследовательский отдел Банка Англии в настоящее время изучает вопрос возможного введения британского аналога биткойнаФото: REUTERS
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В субботу, 30 декабря, ряд СМИ сообщил о том, что Банк Англии может уже в 2018 году начать разработку собственной криптовалюты, которая, как ожидается, будет привязана к фунту стерлингов и подкреплена Нацбанком, что сделает ее менее волатильной, чем биткойн.

По некоторым данным, в настоящее время специальный исследовательский отдел Банка Англии изучает вопрос возможного введения британского аналога биткойна. При этом специалисты уже в 2018 году должны отчитаться о проделанной работе. Именно на основании представленных ими данных регулятор собирается принять решение по созданию собственной криптовалюты, пишет газета The Daily Telegraph.

Кстати, на днях замглавы Минфина Алексей Моисеев, который когда-то сравнивал сделки с криптовалютами с покупкой товара за камушки или ракушки, заявил, что считает создание крипторубля нецелесообразным.

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