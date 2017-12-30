Пушков назвал глупостью года заявление об «уязвимости» Крымского моста

30 Дек. 21:32 2017-12-30T21:32:56+03:00

Ранее на Украине выразили мнение, что сооружение через Керченский пролив якобы недостаточно защищено от авиации и ракет наземного и морского базирования

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Глава комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление об «уязвимости» Крымского моста для украинских ракет. Он назвал слова бывшего замначальника Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко глупостью года.

«Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины - глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее в субботу украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что мост через Керченский пролив «является уязвимым с военной точки зрения». По его мнению, сооружение якобы недостаточно защищено от авиации, а также ракет наземного и морского базирования.

Между тем в Крыму уже ответили украинскому военному. Так, крымский политолог Владимир Джаралла считает заявление Романенко анекдотическим, а его самого и его коллег - героями баек.