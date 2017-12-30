2017-12-30T21:32:56+03:00
Политика

Пушков назвал глупостью года заявление об «уязвимости» Крымского моста

Ранее на Украине выразили мнение, что сооружение через Керченский пролив якобы недостаточно защищено от авиации и ракет наземного и морского базирования
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments52
Мост через Керченский пролив. Фото: Инфоцентр «Крымский мост»Мост через Керченский пролив. Фото: Инфоцентр «Крымский мост»
Изменить размер текста:

Глава комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление об «уязвимости» Крымского моста для украинских ракет. Он назвал слова бывшего замначальника Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко глупостью года.

«Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины - глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее в субботу украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что мост через Керченский пролив «является уязвимым с военной точки зрения». По его мнению, сооружение якобы недостаточно защищено от авиации, а также ракет наземного и морского базирования.

Между тем в Крыму уже ответили украинскому военному. Так, крымский политолог Владимир Джаралла считает заявление Романенко анекдотическим, а его самого и его коллег - героями баек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Расследование «вмешательства» России ФБР начало из-за подвыпившего советника Трампа
Эрдоган: США начали визовый кризис с Турцией, и спасибо им, что они его закончили
Опубликованы снимки предполагаемого террориста, устроившего взрыв в петербургском «Перекрестке»
Мужчина, захвативший заложников в Харькове, ранее был судим за наркотики
Стрельба недалеко от Красной площади в Москве: ранены два человека
В Манчестере тушат крупный пожар в жилой высотке
Российские специалисты за 2017 год провели в Сирии почти 1,3 тысячи гуманитарных акций
В Москве на время праздников усилят меры безопасности на транспорте
Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли до 2019 года
Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
СМИ: Банк Англии планирует выпустить собственную криптовалюту
Инициативная группа выдвинула жену муфтия Дагестана кандидатом в президенты РФ
СМИ: предполагаемый организатор взрыва в Петербурге состоял на учете у психиатров
ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95МС
Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации боевиков ИГ* из Ракки