Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
В субботу вечером, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове. Речь идет об 11 гражданах, которых неизвестный насильно удерживал в почтовом отделении, расположенном на улице Шевченко.
Что касается нападавшего, то он, по данным главы незалежной, задержан. «Всех заложников в Харькове освободили. Нападавший арестован», - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.
Также Порошенко отметил, что уже поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
Напомним, ранее в субботу неизвестный попытался ограбить почтовое отделение в Харькове, после чего взял находившихся в здании почты людей в заложники, объявив при этом, что при нем находится взрывчатка. Причем изначально преступник насильно удерживал в захваченном им помещении 11 человек, однако чуть позднее появилась информация об освобождении пятерых заложников - двух детей и трех женщин.
Видео с места захвата заложников в Харькове.Неизвестный захватил отделение почты. Злоумышленник заявляет о наличии у него взрывчатки