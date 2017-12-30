2017-12-30T21:55:16+03:00
Происшествия

Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

Ранее неизвестный насильно удерживал 11 человек в захваченном им почтовом отделении [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В субботу днем, 30 декабря, неизвестный мужчина в маске ворвался на почту и попытался ее ограбить, а затем взял в заложники 11 человекВ субботу днем, 30 декабря, неизвестный мужчина в маске ворвался на почту и попытался ее ограбить, а затем взял в заложники 11 человекФото: кадр с видео
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В субботу вечером, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове. Речь идет об 11 гражданах, которых неизвестный насильно удерживал в почтовом отделении, расположенном на улице Шевченко.

Что касается нападавшего, то он, по данным главы незалежной, задержан. «Всех заложников в Харькове освободили. Нападавший арестован», - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Также Порошенко отметил, что уже поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, ранее в субботу неизвестный попытался ограбить почтовое отделение в Харькове, после чего взял находившихся в здании почты людей в заложники, объявив при этом, что при нем находится взрывчатка. Причем изначально преступник насильно удерживал в захваченном им помещении 11 человек, однако чуть позднее появилась информация об освобождении пятерых заложников - двух детей и трех женщин.

Видео с места захвата заложников в Харькове.Неизвестный захватил отделение почты. Злоумышленник заявляет о наличии у него взрывчатки

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