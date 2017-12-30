Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли до 2019 года

30 Дек. 22:11 2017-12-30T22:11:36+03:00

В течение следующего года Киев надеется урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота земель сельхозназначения

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В субботу, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Как уточнили в пресс-службе главы незалежной, этот документ предусматривает продление запрета, который действует на Украине с 2002 года, до 1 января 2019 года.

«Президент подписал закон о внесении изменения в "Переходные положения" Земельного кодекса, которое продлевает на год действие моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.

Также там отмечается, что Киев надеется до 1 января 2019 года урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота земель сельхозназначения и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

Напомним, на отмене моратория на продажу земли на Украине настаивают Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.