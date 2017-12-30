30 Дек. 22:36 2017-12-30T22:36:18+03:00

В Москве на время праздников усилят меры безопасности на транспорте Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на время новогодних праздников в столице усилят меры безопасности на транспорте.

«По поручению мэра Москвы на транспорте будут усилены меры безопасности и организована круглосуточная работа специального оперативного штаба», - сказал глава столичного транспортного департамента РИА Новости.

Как ожидается, особый режим безопасности будет действовать в метро, на наземном и пригородном железнодорожном транспорте. В частности, до 9 января там усилят досмотр багажа и пассажиров, а также досмотр подвижного состава и всех объектах инфраструктуры.

По словам Ликсутова, на станциях метрополитена и МЦК будут дежурить кинологи со служебными собаками. Кроме того, будет организовано усиленное патрулирование вблизи станций, на платформах и в поездах.

А салоны автобусов, троллейбусов и трамваев будут чаще проверять на наличие забытых вещей и подозрительных предметов.