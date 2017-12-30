Российские специалисты за 2017 год провели в Сирии почти 1,3 тысячи гуманитарных акций

30 Дек. 22:58 2017-12-30T22:59:04+03:00

При этом в арабской республике удалось восстановить основные школы и детские сады

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Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что за 2017 год провел в арабской республике почти 1,3 тысячи гуманитарных акций. В результате население САР получило более двух тысяч тонн продовольствия, медикаментов и хозяйственных принадлежностей.

«Всего за 2017 год проведено 1296 гуманитарных акций. Населению передано продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более двух тысяч тонн. Медицинскую помощь получило более 67 тысяч сирийцев», - говорится в сообщении центра.

Кроме того, благодаря совместной работе российских специалистов и местных властей удалось восстановить 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, а также 152 объекта водо- и энергоснабжения.

Кстати, напомним, в марте российские военные провели в Сирии семь гуманитарных акций за сутки. Тогда помощь получили 3,3 тысячи жителей, а общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 2,7 тонны.