В Манчестере тушат крупный пожар в жилой высотке
В Британии снова вспыхнул крупный пожар в жилой высотке: 30 декабря загорелись квартиры в 12-этажном доме в английском Манчестере.
Как сообщила служба пожарной охраны города на своей официальной странице в Twitter, к этому часу огонь распространился на несколько этажей здания, расположенного на Джойнер-стрит в Северном квартале Манчестера. Людям, живущим неподалеку от горящей высотки, советуют закрыть окна и двери своих квартир, по возможности, не выходить на улицу.
На месте работают 12 пожарных расчетов, сотрудники полиции и бригады «Скорой помощи». Пока известно об одном пострадавшем. Человек госпитализирован с отравлением угарным газом.
Напомним, после крупного пожара в Лондоне все жилые высотки в Соединенном Королевстве проверяли на огнеустойчивость обшивки. Напомним, пламя в 24-этажном доме Grenfell Tower, где проживали почти 600 человек, вспыхнуло в ночь на 14 июня. В результате погибли свыше 70 человек.