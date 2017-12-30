В Манчестере тушат крупный пожар в жилой высотке

30 Дек. 23:26 2017-12-30T23:26:14+03:00

Огонь охватил несколько этажей, на месте работают пожарные, медики и полиция

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В Британии снова вспыхнул крупный пожар в жилой высотке: 30 декабря загорелись квартиры в 12-этажном доме в английском Манчестере.

Как сообщила служба пожарной охраны города на своей официальной странице в Twitter, к этому часу огонь распространился на несколько этажей здания, расположенного на Джойнер-стрит в Северном квартале Манчестера. Людям, живущим неподалеку от горящей высотки, советуют закрыть окна и двери своих квартир, по возможности, не выходить на улицу.

На месте работают 12 пожарных расчетов, сотрудники полиции и бригады «Скорой помощи». Пока известно об одном пострадавшем. Человек госпитализирован с отравлением угарным газом.

Напомним, после крупного пожара в Лондоне все жилые высотки в Соединенном Королевстве проверяли на огнеустойчивость обшивки. Напомним, пламя в 24-этажном доме Grenfell Tower, где проживали почти 600 человек, вспыхнуло в ночь на 14 июня. В результате погибли свыше 70 человек.