2017-12-30T23:59:55+03:00
Происшествия

Стрельба недалеко от Красной площади в Москве: ранены два человека

Неизвестный открыл огонь по людям на Никольской улице и скрылся, его ищет полиция
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавшие госпитализированыПострадавшие госпитализированыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Столичная полиция разыскивает неизвестного, в субботу вечером открывшего стрельбу по людям на Никольской улице, буквально в 300 метрах от Красной площади. В результате ранены два человека, пострадавшие госпитализированы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сообщение о стрельбе по адресу: Никольская улица, д. 15, стр. 1, поступило на пульт дежурного 30 декабря около 22:32 мск. По предварительным данным, там завязался конфликт между гражданами, один из участников ссоры выстрелил «из неустановленного огнестрельного оружия», ранив двоих, и скрылся с места происшествия.

На месте работает следственно-оперативная группа, подозреваемый в стрельбе разыскивается. Раненых осмотрели медики «Скорой помощи» и доставили обоих в больницу, передает ТАСС.

Предположительно, инцидент произошел возле одного из баров на Никольской улице, а предполагаемый «стрелок» был нетрезв. Правоохранители опрашивают свидетелей.

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