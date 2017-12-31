Мужчина, захвативший заложников в Харькове, ранее был судим за наркотики

СЕГОДНЯ 00:27 2017-12-31T00:36:25+03:00

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К этому часу местная полиция выяснила, что мужчина, 30 декабря захвативший заложников в отделении «Укрпочты» в украинском Харькове, ранее был судим. Об этом сообщил журналистам начальник областного главка Нацполиции Олег Бех.

По его словам, «указанное лицо вело антисоциальный образ жизни», это житель города Харьков 1977 года рождения, он «уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления» и, вероятно, нуждается в помощи психиатров.

Сами заложники потом рассказали правоохранителям, что преступник был нетрезв и на месте что-то пил – скорее всего, алкоголь. В каком состоянии находился злоумышленник, установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что все 11 граждан, которых грабитель насильно удерживал в почтовом отделении на улице Шевченко возле ТЦ «Рост», освобождены, никто из них не пострадал. Сам нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.