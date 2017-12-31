Опубликованы снимки предполагаемого террориста, устроившего взрыв в петербургском «Перекрестке»

СЕГОДНЯ 00:54 2017-12-31T01:11:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Предполагаемый организатор взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток» попал на камеры видеонаблюдения, записи изучают правоохранители.

Ранее сообщалось, что подозреваемый – 35-летний Дмитрий Л., его задержали в Красном селе. Мотивы преступления пока неизвестны, с предполагаемым террористом беседуют следователи. По некоторым данным, он является участником некого националистического оккультного движения, состоит на учете у психиатра.

Предполагаемый террорист Дмитрий Л.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел в среду, 27 декабря, в 18:30 мск. Из здания торгового центра «Гигант Холл» были эвакуированы около 70 покупателей и сотрудников магазина. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в ящике камер хранения. По последним данным, пострадали 18 человек.

О том, что подозреваемый задержан, стало известно накануне, 30 декабря.