Эрдоган: США начали визовый кризис с Турцией, и спасибо им, что они его закончили

СЕГОДНЯ 01:29 2017-12-31T01:29:22+03:00

Анкара заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном так же, как с Москвой и с Тегераном, заявил турецкий лидер

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в визовом кризисе между Анкарой и Вашингтоном.

«Они начали визовый кризис, и спасибо им, что они закончили его. Замечательно. Мы не хотели визового кризиса с США, и сейчас его нет», - приводит его слова турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что Турция заинтересована в сотрудничестве с Америкой по Сирии так же, как и в сотрудничестве с Россией и Ираном, «вопрос только в том, хотят ли этого Соединённые Штаты».

«Мы будем рады сотрудничеству с американцами. Если кто-то делает один шаг нам навстречу, то мы без колебаний отвечаем тем же», - добавил турецкий лидер.

Напомним, посольства США и Турции полностью сняли взаимные визовые ограничения, введенные еще в октябре, в минувший четверг, 28 декабря. Ранее в начале ноября обе страны возобновили выдачу неиммиграционных виз лишь частично.