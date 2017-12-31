Эрдоган: США начали визовый кризис с Турцией, и спасибо им, что они его закончили
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в визовом кризисе между Анкарой и Вашингтоном.
«Они начали визовый кризис, и спасибо им, что они закончили его. Замечательно. Мы не хотели визового кризиса с США, и сейчас его нет», - приводит его слова турецкое агентство Anadolu.
Эрдоган подчеркнул, что Турция заинтересована в сотрудничестве с Америкой по Сирии так же, как и в сотрудничестве с Россией и Ираном, «вопрос только в том, хотят ли этого Соединённые Штаты».
«Мы будем рады сотрудничеству с американцами. Если кто-то делает один шаг нам навстречу, то мы без колебаний отвечаем тем же», - добавил турецкий лидер.
Напомним, посольства США и Турции полностью сняли взаимные визовые ограничения, введенные еще в октябре, в минувший четверг, 28 декабря. Ранее в начале ноября обе страны возобновили выдачу неиммиграционных виз лишь частично.