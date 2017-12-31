2017-12-31T03:48:12+03:00
Происшествия

Причиной стрельбы в центре Москвы могла стать ревность

Мужчина возле бара на Никольской улице ранил молодого человека и девушку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Обоих пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянииОбоих пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянииФото: Иван ВИСЛОВ
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К этому часу стали известны подробности произошедшего возле бара в центре Москвы, где неизвестный открыл стрельбу по людям и ранил двух человек – парня и девушку. По одной из версий правоохранителей, причиной конфликта могла стать ревность.

Как выяснили расспрашивавшие очевидцев оперативники, «стрелок» вступил в перепалку с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой, и в пылу ссоры несколько раз выстрелил ему в голову. Предположительно, из травматического оружия.

По данным РИА Новости, правоохранители уже установили подозреваемого и разыскивают 26-летнего приезжего из республики Марий Эл, зарегистрированного в подмосковном городе Жуковский.

Обоих пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на Никольской улице, буквально в 300 метрах от Красной площади, около половины одиннадцатого ночи 30 декабря. Стрелявший скрылся с места происшествия.

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