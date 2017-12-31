2017-12-31T04:26:55+03:00
Происшествия

При штурме отделения «Укрпочты» в Харькове никто из заложников не пострадал

Личность преступника установлена, им оказался ранее судимый 40-летний харьковчанин [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Штурм отделения «Укрпочты» в Харькове, где преступник удерживал заложниковШтурм отделения «Укрпочты» в Харькове, где преступник удерживал заложниковФото: REUTERS
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Ни один из одиннадцати заложников, которых преступник удерживал в харьковском отделении «Укрпочты» 30 декабря, при штурме здания силовиками не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева.

Он рассказал, что злоумышленника задержали «без потерь», жертв и пострадавших нет. Ранее МВД страны в Twitter сообщило, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 147 УК Украины: «Захват заложников».

Напомним, в субботу мужчина, пытавшийся ограбить почтовое отделение на улице Шевченко в Харькове, объявил людям в помещении, что у него при себе взрывчатка, и захватил в заложники 11 человек, в том числе двоих детей.

Позже стало известно, что злоумышленник – 40-летний местный житель, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками. К тому же, по словам областного главка Нацполиции, грабитель, возможно, «нуждается в помощи психиатров». Сами заложники говорили правоохранителям, что грабитель был пьян.

Видео с места захвата заложников в Харькове.Неизвестный захватил отделение почты. Злоумышленник заявляет о наличии у него взрывчатки

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