Собчак потратила на сбор подписей в свою поддержку 3,65 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 05:18 2017-12-31T05:37:04+03:00

Это намного больше, чем израсходовали другие кандидаты в президенты

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Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся в президенты России от партии «Гражданская инициатива», в первые же дни после открытия специального избирательного счета истратила на сбор подписей в свою поддержку рекордную сумму – 3,65 миллионов рублей.

Как следует из опубликованных Центризбиркомом России 30 декабря данных о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, это намного больше, чем потратили на те же цели другие претенденты на главный государственный пост. Избирательный счет Ксении Собчак был открыт 26 декабря, на него поступило 19,4 миллиона рублей.

ЦИК приводит сведения о фондах первой пятерки кандидатов, которые успешно прошли процедуру выдвижения и открыли свой избирательный счет: главы партии «Яблоко» Григория Явлинского, председателя Партии Роста Бориса Титова, председателя «Коммунистов России» Максима Сурайкина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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