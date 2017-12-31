Пушков – о несостоявшемся визите сенаторов из США в Москву: «Жалеть не о чем»

СЕГОДНЯ 05:54 2017-12-31T06:10:55+03:00

Их приезд вряд ли помог бы улучшению отношений, а «лекций о демократии мы уже наслушались», подчеркнул российский политик

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О том, что два сенатора из Соединенных Штатов отменили визит в Москву, жалеть не стоит – вряд ли их приезд улучшил бы американо-российские отношения, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Несостоявшийся визит в Москву сенаторов США вряд ли помог бы улучшению отношений. Лекций о демократии мы уже наслушались. Жалеть не о чем», - написал он на своей странице в Twitter.

Накануне американские СМИ сообщили, что два представителя Республиканской партии – сенаторы Рон Джонсон и Джон Барассо решили отменить поездку в нашу страну после того, как их коллега, сенатор-демократ Джинн Шахин не получила визу на въезд в Россию. Дело в том, что она находится в санкционном списке.

Вашингтон попытался представить эту ситуацию так, будто Москва препятствует поездке делегации Конгресса в РФ. Между тем, как рассказали в российском посольстве в США , наши дипломаты предлагали варианты разрешения этой проблемы, однако американские коллеги их предложения отклонили.