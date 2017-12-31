2017-12-31T07:10:06+03:00
Происшествия

Полиция установила личность стрелка, ранившего двух человек в центре Москвы

Столичные правоохранители разыскивают 26-летнего приезжего из Марий Эл
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Личность стрелявшего на Никольской улице установленаЛичность стрелявшего на Никольской улице установленаФото: Иван ВИСЛОВ
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По подозрению в стрельбе возле бара на Никольской улице в Москве полиция разыскивает 26-летнего приезжего из республики Марий Эл, который проживает по временной регистрации в подмосковном городе Жуковский.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта, один из участников которого ранил парня и девушку буквально в 300 метрах от Красной площади, могла стать ревность. Предположительно, нетрезвый посетитель бара стрелял из травматического пистолета.

«Установлена личность стрелка, ранившего мужчину и женщину из травматического оружия на Никольской улице в Москве. Это 26-летний приезжий из Марий Эл», - рассказал ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

Напомним, обоих пострадавших с серьёзными ранениями доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По уточненным данным, состояние девушки медики оценивают как крайне тяжёлое: преступник выстрелил ей в голову шесть раз.

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