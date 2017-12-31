2017-12-31T07:12:48+03:00
В мире

Меркель призвала страны ЕС к сплоченности

По мнению канцлера ФРГ, сообществу следует защищать свои ценности не только внутри собственных границ, но и за их пределами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала стран-членов Европейского союза к сплоченности в грядущем году. Политик также пообещала совместно с Францией содействовать этому процессу и искать решения актуальных проблем сообщества. Об этом она заявила в ходе своего новогоднего обращения к населению страны, которое было опубликовано пресс-службой правительства.

"Речь идет о том <...> можем ли мы работать ради справедливой и экономически успешной Европы, ради защиты внешних границ и безопасности граждан", - сказала Меркель.

По ее мнение, будущее ФРГ неразрывно связано с будущем всей Европы, поэтому все 27 стран Евросоюза должны сделать вопрос сплоченности решающим на ближайшие годы.

Так, по ее мнению, сообщество должно "с уверенностью в своих силах" защищать ценности не только внутри собственных границ, но и за их пределами, передает ТАСС.

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