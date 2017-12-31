2017-12-31T07:59:39+03:00
Политика

Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с Россией

Также китайская сторона настроена на укрепление взаимного доверия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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Китай выразил готовность расширять всестороннее сотрудничество с Россией в 2018 году. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в рамках своего новогоднего обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

"Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге Владимиру Путину в укреплении политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего прагматического сотрудничества", - передает агентство "Синьхуа".

Напомним, что в рамках рассылки поздравительных писем в преддверии Нового года президент РФ направил на имя председателя КНР телеграмму. В послании он указал на то, что 2017 год запомнился значительными успехами в развитии отношений двух стран.

Ранее Путин уже говорил о том, что Россия и Китай многого добились вместе. Так, показатель роста торгового оборота между двумя странами составляет более 35%.

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