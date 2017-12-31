Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе в центре Москвы. Такое заявление сделали в Главном управлении МВД России по столице.
Уточняется, что автомобиль, за рулем которого находился 26-летний приезжий из республики Мэрий Эл, временно проживающий в Жуковском, был остановлен на 40-м километре Новорижского шоссе рано утром в воскресенье.
"В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, что в субботу вечером в ресторане на улице Никольской недалеко от Красной площади мужчина открыл огонь из травматического пистолета. В результате инцидента ранения получили 29-летний парень и 23-летняя девушка, которой преступник выстрелил в голову шесть раз. Оба пострадавших находятся в НИИ СП имени Склифосовского.
По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ревность. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.