Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

СЕГОДНЯ 08:16 2017-12-31T08:16:59+03:00

Ранее приезжий из Мэрий Эл устроил стрельбу в центре Москвы, серьезно ранив двух человек

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе в центре Москвы. Такое заявление сделали в Главном управлении МВД России по столице.

Уточняется, что автомобиль, за рулем которого находился 26-летний приезжий из республики Мэрий Эл, временно проживающий в Жуковском, был остановлен на 40-м километре Новорижского шоссе рано утром в воскресенье.

"В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что в субботу вечером в ресторане на улице Никольской недалеко от Красной площади мужчина открыл огонь из травматического пистолета. В результате инцидента ранения получили 29-летний парень и 23-летняя девушка, которой преступник выстрелил в голову шесть раз. Оба пострадавших находятся в НИИ СП имени Склифосовского.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ревность. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.