Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации из Белого дома

СЕГОДНЯ 09:06 2017-12-31T09:06:05+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что именно люди из окружения бывшего американского главы Барака Обамы ответственны за утечки секретной информации из Белого дома. По мнению республиканца, на такие действия сотрудников администрации подталкивает крайне негативное отношение к нынешнему лидеру.

"Лично он (Обама) относился ко мне хорошо, но вот его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки - это пример этого, иногда данный пример становится ещё ярче", сказал Трамп в интервью телеканала Fox News, фрагмент которого был размещен в Twitter.

Между тем, президент подчеркнул, что, несмотря на неприятнейшие вещи, происходящие за кулисами политики, сам Обама является довольно приятным человеком.

Ранее стало известно, только за пять месяцев со дня инаугурации Трампа из центральных ведомств правительства было осуществлено 125 утечек конфиденциальных сведений. Так, например, в СМИ появилось содержание диалога главы США с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.