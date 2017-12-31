2017-12-31T09:06:05+03:00
Политика

Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации из Белого дома

По мнению президента США, окружение прежнего американского главы относится к нему крайне враждебно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно люди из окружения бывшего американского главы Барака Обамы ответственны за утечки секретной информации из Белого дома. По мнению республиканца, на такие действия сотрудников администрации подталкивает крайне негативное отношение к нынешнему лидеру.

"Лично он (Обама) относился ко мне хорошо, но вот его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки - это пример этого, иногда данный пример становится ещё ярче", сказал Трамп в интервью телеканала Fox News, фрагмент которого был размещен в Twitter.

Между тем, президент подчеркнул, что, несмотря на неприятнейшие вещи, происходящие за кулисами политики, сам Обама является довольно приятным человеком.

Ранее стало известно, только за пять месяцев со дня инаугурации Трампа из центральных ведомств правительства было осуществлено 125 утечек конфиденциальных сведений. Так, например, в СМИ появилось содержание диалога главы США с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арсений Яценюк и Инна Авакова продали свои доли телеканала «Эспресо»
В ГД слова Киева об уязвимости Крымского моста объяснили поставками оружия
Пушков заявил, что слова Трампа о заслугах США в Сирии псевдореальны
В Австралии при падении самолета в реку погибли шесть человек
Украина вводит биометрический контроль на границе с 1 января
Умер российский актер Александр Шаврин
В Госдуме слова Трампа об освобождении Сирии вызвали недоумение
Порошенко заявил о росте ценности украинского паспорта
В ходе протестных акций в Иране погибли два демонстранта
Кабмин распределил средства на выплаты за рождение первенца
Пожар в Луховицах: один мужчина погиб, его ребенок пострадал
В аэропортах Москвы из-за тумана задержаны и отменены более 30 рейсов
Следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится в апреле
При столкновении автобуса и грузовика в Кении погибли 36 человек
Армия США начнет принимать трансгендеров на службу с января 2018 года
В 2018 году может наступить крупнейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой
СМИ сообщили о пропаже $25 млн в биткоинах со счёта WikiLeaks
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Москвы
Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с Россией
Трамп заявил, что коалиция отвоевала у ИГ* почти 100% территорий в Сирии и Ираке
Погода в Москве на 31 декабря 2017 года: ночью пойдет небольшой снег
Меркель призвала страны ЕС к сплоченности
Полиция установила личность стрелка, ранившего двух человек в центре Москвы
Боевики в Сирии обстреляли из минометов окрестности Дамаска и лагерь беженцев
Пушков – о несостоявшемся визите сенаторов из США в Москву: «Жалеть не о чем»