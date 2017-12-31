В 2018 году может наступить крупнейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

СЕГОДНЯ 09:25 2017-12-31T09:25:32+03:00

В 2017 году нехватку продуктов питания испытали более 20 млн человек Фото: REUTERS

Британские эксперты связывают мировую катастрофу с голодом и вооруженными конфликтами в некоторых странах

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Эксперты предрекли, что 2018 год может обернуться крупнейшей гуманитарной катастрофой со времен окончания Второй мировой войны. Такое мнение высказала секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт.

"Несмотря на то, что 2017-ый был годом страшных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным", - заявила она.

По словам Мордаунт, основными причинами возникновения острого положения станут голод и вооруженные конфликты в некоторых странах, например, в Бирме, Йемене и Южном Судане.

Только в уходящем году от недостатка продуктов питания пострадали более 20 млн человек, поэтому в ближайшем будущем Британия намерена увеличить финансирования гуманитарных программ.

Так, уже было анонсировано выделение 21 миллиона долларов в фонд ООН для преодоления последствий кризисов. Ожидается, что средства пойдут на обеспечение людей питьевой водой и продуктами питания, а также улучшение санитарных условий, передает The Telegraph.