В 2018 году может наступить крупнейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой
Эксперты предрекли, что 2018 год может обернуться крупнейшей гуманитарной катастрофой со времен окончания Второй мировой войны. Такое мнение высказала секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт.
"Несмотря на то, что 2017-ый был годом страшных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным", - заявила она.
По словам Мордаунт, основными причинами возникновения острого положения станут голод и вооруженные конфликты в некоторых странах, например, в Бирме, Йемене и Южном Судане.
Только в уходящем году от недостатка продуктов питания пострадали более 20 млн человек, поэтому в ближайшем будущем Британия намерена увеличить финансирования гуманитарных программ.
Так, уже было анонсировано выделение 21 миллиона долларов в фонд ООН для преодоления последствий кризисов. Ожидается, что средства пойдут на обеспечение людей питьевой водой и продуктами питания, а также улучшение санитарных условий, передает The Telegraph.