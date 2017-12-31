2017-12-31T10:16:05+03:00
Происшествия

При столкновении автобуса и грузовика в Кении погибли 36 человек

Еще по меньшей мере 22 пострадавших были доставлены в больницу с серьезными травмами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте аварии работают спасатели и медики. Фото: Zuma TASSНа месте аварии работают спасатели и медики. Фото: Zuma TASS
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По меньшей мере 36 человек погибли и 22 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика на западе Кении.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье примерно в 3:30 по местному времени недалеко от населенного пункта Мигаа. Автобус, двигавшийся по трассе Накуру-Элдорет значительно превысил скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В серьезной аварии погибли по меньшей мере три ребенка Фото: СОЦСЕТИ

В серьезной аварии погибли по меньшей мере три ребенкаФото: СОЦСЕТИ

На месте аварии погибли 28 пассажиров рейсового транспортного средства, а также водитель и погрузчик грузовой машины. Еще шесть человек, скончались от полученных травм в больнице, среди них был двухмесячный младенец, а также дети в возрасте двух и десяти лет.

Как сообщает издание Daily Nation, в настоящий момент в больнице находятся 22 пострадавших. Семеро из них получили тяжелые травмы головы, грудной клетки и конечностей.

На месте аварии все еще ведутся спасательные работы. На трассе в районе инцидента образовалась большая пробка.

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