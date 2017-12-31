Следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится в апреле
Следующий поединок российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова состоится в апреле этого года. Его соперником должен стать американский спортсмен, "временный" чемпион UFC Тони Фергюсон. Такое заявление сделал менеджер россиянина Ризван Магомедов.
"Бой с Фергюсоном не подтвержден. Мы ориентируемся на то, что следующий бой Хабиб проведет в апреле", - цитирует его ТАСС.
Напомним, что накануне Нурмагомедов, выступающий в легком весе, одолел бразильца Эдсона Барбозу в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе. Судьи единогласно признали победу россиянина.
Отметим, что бой длился все три заявленных раунда. При этом, по словам менеджера спортсмена, Нурмагомедов не получил каких-либо травм и сейчас чувствует себя отлично.
"Он готов еще один бой провести прямо сейчас, он отлично готов", - подчеркнул тот.