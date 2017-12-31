2017-12-31T10:50:34+03:00
Москва

В аэропортах Москвы из-за тумана задержаны и отменены более 30 рейсов

Столичное управление МЧС сообщает, что видимость в городе не превышает 200-500 м
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Всего было отменено 16 рейсов. Фото: Марина Лысцева ТАССВсего было отменено 16 рейсов. Фото: Марина Лысцева ТАСС
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В столичных аэропортах из-за сильного тумана задержаны и отменены более 30 рейсов. Главное управление МЧС РФ по Москве сообщает, что местами по городу видимость составляет всего 200-500м.

"Московские аэропорты не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия. Воздушные гавани аккредитованы по всепогодному классу и оснащены необходимым оборудованием для приема и отправки самолетов практически в любую погоду", - передает "Интерфакс" со ссылкой на авиадиспетчерские службы.

Между тем, там сообщили, что в сложных метеорологических условиях и при низкой видимости окончательное решение о взлете и посадке принимают командиры самолетов.

Так, по данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 10:35 по мск в столичных аэропортах утром в воскресенье задержаны 15 рейсов. Больше всего таких в "Домодедово"- девять, еще четыре в "Шереметьево" и два во "Внуково". Еще 16 рейсов из "Домодедово" были полностью отменены.

На сайте МЧС говорится о том, что туман сохранится в первой половине дня 31 декабря.

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