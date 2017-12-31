2017-12-31T11:06:46+03:00
Происшествия

Пожар в Луховицах: один мужчина погиб, его ребенок пострадал

Ранее стало известно, что пожар в Луховицах произошел на улице Мира около детского сада
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К настоящему моменту пожар удалось ликвидироватьК настоящему моменту пожар удалось ликвидироватьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В результате пожара в Луховицах погиб один человек, еще один пострадал. Такое заявление сделали в экстренных службах столицы. Уточняется, что погибший приходился отцом пострадавшему ребенку.

"В результате пожара в бытовке на ул. Мира, д. 15 в Луховицах погиб мужчина и пострадал его ребенок", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Известно, что инцидент произошел недалеко от детского сада, однако загоревшееся сооружение не имеет никакого отношения к учреждению. В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области рассказали, что к настоящему моменту пожар ликвидирован.

Между тем, некоторые СМИ сообщают о том, что инцидент обошелся без жертв, а вот количество пострадавших составляет три человека.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что ранее пожар произошел также в бытовке на северо-востоке Москвы. Тогда в результате инцидента погибли шесть человек. Причиной трагедии тогда посчитали непотушенный мангал.

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