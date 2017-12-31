2017-12-31T11:26:08+03:00
Общество

Кабмин распределил средства на выплаты за рождение первенца

Всего регионам в грядущем году будет выделено более 21 млрд рублей субвенций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Выплаты на первенца были введены в рамках улучшения демографической ситуации в странеВыплаты на первенца были введены в рамках улучшения демографической ситуации в странеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство России утвердило распределение средств регионам на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Так, только в грядущем году субъектам будет выделено более 21 млрд рублей субвенций. Все средства на данные цели уже предусмотрены в бюджете государства.

"Распределение субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура позволит обеспечить реализацию с 1 января 2018 года положений Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", - говорится на сайте кабмина.

Между тем, проект распоряжение уже был одобрен на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Напомним, ранее закон о предоставлении ежемесячного пособия по рождению первенца подписал президент РФ Владимир Путин. Право на получение выплаты имеют граждане, впервые ставшие родителями после 1 января 2018 года, и среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

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