В ходе протестных акций в Иране погибли два демонстранта

СЕГОДНЯ 11:44 2017-12-31T11:44:39+03:00

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В ходе протестных акций, которые вспыхнули во многих городах Ирана погибли два человека. Инцидент произошел в ночь на 31 декабря в Доруде.

Как сообщают очевидцы происшествия и пользователи соцсетей, оба демонстранта были застрелены сотрудниками полиции.

Напомним, что жители около 1200 населенных пунктов уже третий день протестуют на улицах страны. Граждане недовольны взяточничеством местных чиновников, безработицей, инфляцией, а также участием иранских военнослужащих в боевых действиях в Ираке и Сирии.

По данным Reuters, протестующие разбивают окна, поджигают полицейские машины и мотоциклы, а также нападают на правоохранителей с камнями. Власти столицы были вынуждены закрыть две станции метро, чтобы предотвратить наплыв демонстрантов.

Ранее МИД России предостерег граждан от посещения некоторых городов Ирана, в частности, Тегерана, Мешхеда, Исфагана и Решта.