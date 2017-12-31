СЕГОДНЯ 12:35 2017-12-31T12:44:49+03:00

О том, что на 58-м году жизни умер российский актер Александр Шаврин сообщили в театре имени Маяковского

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Стало известно о том, что возрасте 57 лет умер российский актер Александр Шаврин. Такое заявление сделали в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

Сообщается, что смерть заслуженного артиста России наступила утром 30 декабря. Он скончался после длительной борьбы с серьезным заболеванием.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня утром после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов Театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Между тем, отмечается, что дата прощания с актером будет объявлена отдельно.

Александр Шаврин известен, благодаря фильму "Сказки старого волшебника", а также сериалам "Адмиралъ" и "Дело о "Мертвых душах". За свою карьеру он сыграл в таких постановках как "Бег" Михаила Булгакова, "Леди Макбет Мценского уезда" Николая Лескова, а также многих других.