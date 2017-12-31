Украина вводит биометрический контроль на границе с 1 января

СЕГОДНЯ 13:13 2017-12-31T13:13:02+03:00

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На границе Украины с 1 января заработает биометрический контроль, который коснется граждан 70 государств, включая Россию. Такое заявление было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел незалежной.

"С 1 января 2018 Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что процедура подразумевает собой сканирование загранпаспорта и взятие отпечатков пальцев. Также пограничники должны будут вас сфотографировать. Полученные данные позволят сразу определять, состоит ли человек в розыске Интерпола. До введения системы такими возможностями украинцы не обладали.

Примечательно, что прохождение контроля для россиян будет немного отличаться. Так, граждане РФ обязаны заранее сообщать украинской стороне о намерении пересечь границу, а по прибытию на место пройти регистрацию.