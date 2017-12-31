2017-12-31T13:32:20+03:00
Происшествия

В Австралии при падении самолета в реку погибли шесть человек

По предварительным данным, одной из жертв стал 11-летний мальчик из Британии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Правоохранители продолжают выяснение причин трагедииПравоохранители продолжают выяснение причин трагедииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Австралии недалеко от Сиднея гидросамолет авиакомпании Sydney Seaplanes по невыясненным пока причинам рухнул в реку Хоксбери штата Новый Южный Уэльс. В результате инцидента погибли шесть человек, включая пилота.

В местных правоохранительных органах рассказали, что крушение произошло в воскресенье примерно в 15:15 по местному времени (07:15 мск). Самолет должен был доставить людей из Cottage Point в пригороде Сиднея в Роуз Бэй на востоке города после новогодней вечеринки.

По предварительным данным, все пять пассажиров были гражданами Великобритании. Среди них, вероятно, находился 11-летний мальчик.

"Сотрудники британского консульства находятся в контакте с местными властями в связи с катастрофой, которая произошла близ Сиднея", - цитирует телеканал 9news пресс-секретаря МИД Великобритании.

Отмечается, что все шесть тел были найдены, но пока не опознаны. Правоохранители продолжают выяснение причин трагедии. В частности, проводятся консультации с представителями авиакомпании.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арсений Яценюк и Инна Авакова продали свои доли телеканала «Эспресо»
В ГД слова Киева об уязвимости Крымского моста объяснили поставками оружия
Пушков заявил, что слова Трампа о заслугах США в Сирии псевдореальны
Украина вводит биометрический контроль на границе с 1 января
Умер российский актер Александр Шаврин
В Госдуме слова Трампа об освобождении Сирии вызвали недоумение
Порошенко заявил о росте ценности украинского паспорта
В ходе протестных акций в Иране погибли два демонстранта
Кабмин распределил средства на выплаты за рождение первенца
Пожар в Луховицах: один мужчина погиб, его ребенок пострадал
В аэропортах Москвы из-за тумана задержаны и отменены более 30 рейсов
Следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится в апреле
При столкновении автобуса и грузовика в Кении погибли 36 человек
Армия США начнет принимать трансгендеров на службу с января 2018 года
В 2018 году может наступить крупнейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой
Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации из Белого дома
СМИ сообщили о пропаже $25 млн в биткоинах со счёта WikiLeaks
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Москвы
Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с Россией
Трамп заявил, что коалиция отвоевала у ИГ* почти 100% территорий в Сирии и Ираке
Погода в Москве на 31 декабря 2017 года: ночью пойдет небольшой снег
Меркель призвала страны ЕС к сплоченности
Полиция установила личность стрелка, ранившего двух человек в центре Москвы
Боевики в Сирии обстреляли из минометов окрестности Дамаска и лагерь беженцев
Пушков – о несостоявшемся визите сенаторов из США в Москву: «Жалеть не о чем»