В Австралии при падении самолета в реку погибли шесть человек

СЕГОДНЯ 13:32 2017-12-31T13:32:20+03:00

По предварительным данным, одной из жертв стал 11-летний мальчик из Британии

Изменить размер текста: A A

В Австралии недалеко от Сиднея гидросамолет авиакомпании Sydney Seaplanes по невыясненным пока причинам рухнул в реку Хоксбери штата Новый Южный Уэльс. В результате инцидента погибли шесть человек, включая пилота.

В местных правоохранительных органах рассказали, что крушение произошло в воскресенье примерно в 15:15 по местному времени (07:15 мск). Самолет должен был доставить людей из Cottage Point в пригороде Сиднея в Роуз Бэй на востоке города после новогодней вечеринки.

По предварительным данным, все пять пассажиров были гражданами Великобритании. Среди них, вероятно, находился 11-летний мальчик.

"Сотрудники британского консульства находятся в контакте с местными властями в связи с катастрофой, которая произошла близ Сиднея", - цитирует телеканал 9news пресс-секретаря МИД Великобритании.

Отмечается, что все шесть тел были найдены, но пока не опознаны. Правоохранители продолжают выяснение причин трагедии. В частности, проводятся консультации с представителями авиакомпании.