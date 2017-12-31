2017-12-31T13:43:51+03:00
Политика

Пушков заявил, что слова Трампа о заслугах США в Сирии псевдореальны

По мнению сенатора, такие заявления делаются лишь в политических целях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа об освобождении Сирии и Ирака имеют мало общего с реальными фактами. По мнению сенатора, подобные высказывания делаются лишь в политических целях.

"Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "постправда" - псевдореальность, нужная для политических целей", - написал Пушков в своем микроблоге в твиттере.

Напомним, ранее американский президент заявил, что именно международная коалиция во главе с США освободила почти 100% территории Ирака и Сирии от террористов запрещенной в РФ группировки ИГ*.

В Госдуме уже также прокомментировали слова Трампа. Так, подчеркнули, что роль американцев в разгроме боевиков минимальна, а итоги их деятельности можно назвать скорее поражением, чем победой.

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